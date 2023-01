Falene: il numero si riduce, mentre le mosche aumentano

Di recente gli scienziati hanno scoperto drammatici cambiamenti negli insetti impollinatori. Ciò potrebbe portare a piante impollinate in modo meno efficace, influenzando negativamente la loro riproduzione. Se le piante selvatiche non avessero questi insetti visitatori potrebbero riprodursi male o per niente. Oltre tre quarti delle colture più importanti dipendono dagli impollinatori per poter produrre una resa elevata e di buona qualità. Perdere impollinatori significherebbe perdite economiche pari a miliardi.

Gli esperti temono che l’azione dell’uomo come i cambiamenti climatici e l’uso del suolo possano portare a un’impollinazione meno efficace. Poche ricerche hanno studiato l’interazione tra piante e diversi gruppi di impollinatori per periodi lunghi. Il nuovo studio si basa sui dati storici di oltre 120 anni provenienti dalla Finlandia.

Se si ripetono gli studi storici di nuovo oggi, è spesso l’unico modo per conoscere i processi ecologici a lungo termine. Sto cercando di capire cosa ha motivato le persone che hanno raccolto i dati in passato e quali sfide hanno affrontato. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per pianificare uno studio moderno comparabile.

Tiffany Knight, professoressa dell’UFZ

Gli scienziati hanno quindi prima cercato intorno a Kittilä. Il team ha ripetuto il censimento degli impollinatori nel 2018 e nel 2019. L’area rimane scarsamente popolata. Oggi sirfidi e falene sono meno frequenti sui fiori intorno al villaggio. Una perdita, perché questi due gruppi hanno alcuni impollinatori particolarmente efficaci tra loro. Includono una grande mosca pelosa simile a un calabrone. In passato questa specie era il visitatore più frequente del lampone artico e del geranio dei boschi. L’insetto era probabilmente in grado di trasferire efficacemente il polline di queste specie da una pianta all’altra.

Anche le falene sfruttano il vantaggio della loro lunga proboscide ed erano i visitatori più frequenti del rosa frangiato e del campion vescica. Oggi gli insetti impollinatori più frequenti intorno al villaggio di Kittilä sono i bombi e alcune mosche. Ci sono molti meno insetti specialisti per alcune specie di fiori. Questi sono stati sostituiti da mosche del genere Thricops, che visitano molte piante diverse. Tali generalisti sono spesso più robusti quando si tratta di cambiamenti ambientali. Se una delle piante ospiti è mancante, passano ad altre.

Le mosche finora sembrano le più forti nel far fronte all’aumento delle temperature. Nonostante il loro generale aumento, nell’alto Artico pare stiano diminuendo in modo massiccio. C’è il timore che le piante in futuro non saranno più in grado di compensare le perdite nella loro rete di impollinatori.