Disney 100: le prime cover variant Marvel con Topolino e Paperino versione Avengers

Per celebrare i 100 anni dalla nascita della Disney, anche la Marvel (che è stata acquisita dalla Casa di Topolino nel 2009) ha iniziato a fare dei tributi. Tra questi possiamo menzionare le cover variant che compariranno ogni mese sugli albi della Casa delle Idee, a partire da oggi, 11 gennaio (almeno per quanto riguarda la distribuzione americana).

Qui sotto possiamo vedere alcune cover variant. La prima tra queste omaggia Il Guanto dell’Infinito, proposta con personaggi disneyani al posto dei supereroi della Casa delle Idee. La cover sarà disponibile su The Amazing Spider-Man #23 il 5 aprile, mentre le altre due arriveranno il 3 maggio ed il 6 giugno su The Amazing Spider-Man #25 e #27.

Le copertine sono state realizzate da Arancia Studio, rispettivamente da Donald Soffritti, Chiara Di Francia, Chiara Sciarrone, Enrico Pennazza.

Le iniziative Giunti e Panini

Anche l’editoria italiana realizzerà diverse iniziative legate ai 100 anni Disney. In libreria, Giunti interpreta questo anniversario con un piano editoriale dedicato, ricco e articolato, circa quaranta i nuovi titoli a tiratura limitata:

Speciale Anniversario: 12 volumi da collezione, che includono la storia dei film con illustrazioni rinnovate e una sezione speciale con curiosità e aneddoti sulla loro genesi. Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library apre in questi libri i propri archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori dei film.

12 volumi da collezione, che includono la storia dei film con illustrazioni rinnovate e una sezione speciale con curiosità e aneddoti sulla loro genesi. Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library apre in questi libri i propri archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori dei film. La Graphic Novel del Film: 20 volumi dedicati alle storie dei celebri film d’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la struttura di un romanzo. Le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo una trama, ma lasciando anche spazio all’immaginazione. Con una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi.

20 volumi dedicati alle storie dei celebri film d’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la struttura di un romanzo. Le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo una trama, ma lasciando anche spazio all’immaginazione. Con una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi. One-shots: Storytelling, Lifestyle, Coloring e Multiattività.

Panini Comics, editore dello storico magazine Topolino, è già andata in edicola la scorsa settimana con un numero speciale dedicato all’Anniversario. Un numero unico con cover ed editoriale dedicati, ma soprattutto una storia a fumetti davvero speciale. Si tratta infatti della prima di un ciclo di 8 storie indimenticabili, appositamente pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più iconici e amati di questi 100 anni di The Walt Disney Company, partendo dai classici Mickey Shorts e reinventando le avventure ambientandole 100 anni dopo. Si parte quindi con Fantasmi del futuro di Francesco Artibani e Giovanni Rigano, rilettura del cortometraggio animato del 1937 Lonesome Ghosts (Gli acchiappafantasmi) uscito negli Stati Uniti nel 1937: Topolino, Pippo e Paperino, in una Paperopoli futuristica, sono pronti a portare tutti i lettori in una casa infestata da fantasmi.

Topolino 3502