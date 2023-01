Apple vuole produrre internamente anche i display MicroLED: si inizia nel 2024?

Secondo il media outlet Bloomberg, Apple avrebbe iniziato a prendere in considerazione l’idea di produrre internamente i pannelli MicroLED dei suoi device.

Prima è stato il turno dei processori, una vittoria vinta ampiamente grazie ai potenti SoC Apple Silicon; sappiamo che ora Apple sta lavorando anche ad il suo primo modem 5G proprietario (pare con risultati così così). Secondo nuove voci, sarebbe soltanto l’inizio: Apple vuole prendere il controllo della maggior parte della sua filiera di approvvigionamento e per farlo intende produrre in house anche alcuni dei suoi display.

Secondo Bloomberg, Apple potrebbe iniziare a farlo già a partire dal prossimo anno. I primi dispositivi a beneficiare dei pannelli prodotti internamente potrebbero essere gli Apple Watch di prossima generazione.

Oggi Apple si avvale della collaborazione di diversi fornitori per la realizzazione dei suoi iPhone e Apple Watch che, a seconda del modello, utilizzano gli schermi prodotti da partner come Samsung, LG e BOE. Apple in futuro dovrebbe limitarsi a disegnare l’architettura degli schermi, che poi verrebbero materialmente prodotti dai suoi storici partner. Funziona così anche per i processori, che per quanto disegnati da Apple vengono poi assemblati da TSMC.

Sempre secondo Bloomberg, Apple avrebbe già iniziato a testare internamente un prototipo del suo pannello MicroLED custom. Anche per questo motivo, non è da escludere che il display possa fare il suo debutto sugli Apple Watch che usciranno nel 2024.