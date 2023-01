Agent Elvis: Netflix svilupperà una serie animata sul re del rock in versione spia

Dopo il riuscitissimo film di Baz Luhrmann su Elvis, anche Netflix ha deciso di mettere il re del rock’n’roll al centro di un progetto dal titolo Agent Elvis. Si tratta di una serie animata di cui è stato diffuso il poster online.

Ecco l’immagine.

HAPPY BIRTHDAY to the King Agent Elvis, a new original Netflix animated series is coming soon pic.twitter.com/mGHANnh8G7 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 8, 2023

La serie arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming Netflix. Si tratta di una storia che metterà al centro l’attività para-governativa di Elvis come agente segreto. Il tutto prende spunto da un fatto realmente accaduto, riferito a quando, durante gli anni Settanta, Elvis si fece ricevere dal Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, chiedendo di poter diventare una spia del Governo.

La serie è stata creata dagli animatori di Titmouse, Inc. che hanno già lavorato su The Venture Bros, Big Mouth, The Legend of Vox Machina e Star Trek: Lower Decks. Ancora non sono stati rivelati i nomi degli interpreti che faranno parte del cast vocale del progetto.

Alla vicenda realmente accaduta della richiesta di Elvis di diventare un agente governativo è stato dedicato un film, intitolato Elvis & Nixon, distribuito nel 2016, e che ha visto come protagonisti Michael Shannon e Kevin Spacey. Vi proponiamo il trailer qui sotto. Il film è disponibile su TimVision.

Per la sua performance come Elvis l’attore Austin Butler ha appena vinto un Golden Globe.