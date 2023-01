Tesla: violi le regole? Il produttore ti banna dalla guida autonoma

Tesla dichiara guerra agli utenti indisciplinati. Si parla della Full Self-Driving Beta, il sistema di guida semi-autonoma avanzato di Tesla attualmente in fase sperimentale. Due settimane fa la casa automobilistica ha pubblicato un nuovo aggiornamento software over-the-air che, tra le altre cose, penalizza e sanziona gli utenti che utilizzano impropriamente il sistema.

Un pericolo per la loro sicurezza, e forse soprattutto per quella degli altri. Il nuovo sistema ora prevede un ban di due settimane dalla modalità FSD (che per la cronaca, bisogna pagare). Il ban scatta automaticamente ogni volta che l’utente riceve cinque disinserimenti forzati del pilota automatico.

I disinserimenti forzati avvengono in genere quando l’utente ignora gli avvisi acustici e visivi impartiti dall’auto, ad esempio quando non vengono mantenute le mani sul volante, oppure non vengono seguiti altri consigli per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Tesla si riserva il diritto di sospendere l’accesso alla modalità Full Self-Driving (Beta) in tutti i casi in cui venga rilevato un uso improprio del sistema. L’uso improprio si verifica quando tu o un altro conducente riceve cinque Disinnesti forzati del pilota automatico

si legge nelle note che accompagnano il nuovo aggiornamento.

La nota prosegue ricordando agli utenti di mantenere sempre le mani sul volante e un atteggiamento vigile quando la guida semi-autonoma è attiva. «Ricordiamo che l’utilizzo di dispositivi portatili alla guida non è mai ammesso».