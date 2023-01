Nuovo biomarcatore per individuare la degenerazione dell’Alzheimer

Un gruppo di neuroscienziati ha sviluppato un test per rilevare un nuovo marcatore della neurodegenerazione della malattia di Alzheimer in un campione di sangue

Il biomarcatore, chiamato “tau di derivazione cerebrale” o BD-tau, supera gli attuali test diagnostici del sangue utilizzati per individuare clinicamente la neurodegenerazione legata all’Alzheimer. È specifico per la malattia e si correla bene con i biomarcatori della neurodegenerazione di Alzheimer nel liquido cerebrospinale (LCS). “Attualmente, per diagnosticare la malattia di Alzheimer è necessario ricorrere alla neuroimmagine”, ha dichiarato l’autore Thomas Karikari. professore assistente di psichiatria al Pitt. “Questi test sono costosi e richiedono molto tempo per essere programmati, e molti pazienti, anche negli Stati Uniti, non hanno accesso agli scanner MRI e PET. L’accessibilità è un problema importante”. Attualmente, per diagnosticare la malattia di Alzheimer, i medici utilizzano le linee guida stabilite nel 2011 dal National Institute on Aging e dall’Alzheimer’s Association. Le linee guida, denominate AT(N) Framework, richiedono il rilevamento di tre componenti distinte della patologia di Alzheimer – la presenza di placche amiloidi, grovigli di tau e neurodegenerazione nel cervello – attraverso la diagnostica per immagini o l’analisi di campioni di liquor. Sfortunatamente, entrambi gli approcci soffrono di limiti economici e pratici, che rendono necessario lo sviluppo di biomarcatori di AT(N) convenienti e affidabili in campioni di sangue, la cui raccolta è minimamente invasiva e richiede meno risorse. “L’utilità più importante dei biomarcatori ematici è quella di migliorare la vita delle persone e di migliorare la fiducia clinica e la previsione del rischio nella diagnosi della malattia di Alzheimer”, ha detto Karikari.

Superato anche il terzo ostacolo diagnostico

Gli attuali metodi di diagnosi del sangue sono in grado di rilevare con precisione le anomalie dell’amiloide beta plasmatica e della forma fosforilata della tau, ottenendo due dei tre parametri necessari per una diagnosi sicura dell’Alzheimer. Ma l’ostacolo maggiore nell’applicazione del Quadro AT(N), ai campioni di sangue, risiede nella difficoltà di rilevare marcatori di neurodegenerazione che siano specifici del cervello e non siano influenzati da contaminanti potenzialmente fuorvianti prodotti in altre parti del corpo.

Applicando le loro conoscenze di biologia molecolare e biochimica delle proteine tau in diversi tessuti, come il cervello, Karikari e il suo team, che comprende anche scienziati dell’Università di Göteborg, in Svezia, hanno sviluppato una tecnica per rilevare selettivamente la BD-tau evitando le proteine “big tau” libere prodotte da cellule esterne al cervello. A tal fine, hanno progettato un anticorpo speciale che si lega selettivamente alla BD-tau, rendendola facilmente rilevabile nel sangue. Hanno convalidato il loro test su oltre 600 campioni di pazienti provenienti da cinque coorti indipendenti, compresi quelli di pazienti la cui diagnosi di malattia di Alzheimer è stata confermata dopo la loro morte, nonché di pazienti con deficit di memoria indicativi di Alzheimer in fase iniziale.

Gli scienziati sperano che il monitoraggio dei livelli ematici di BD-tau possa migliorare la progettazione degli studi clinici e facilitare lo screening e l’arruolamento di pazienti provenienti da popolazioni che storicamente non sono state incluse nelle ricerche. “C’è un enorme bisogno di diversità nella ricerca clinica, non solo per il colore della pelle ma anche per il background socioeconomico”, ha detto Karikari. Per sviluppare farmaci migliori, le sperimentazioni devono coinvolgere persone di diversa provenienza e non solo quelle che vivono vicino ai centri medici accademici”.

Un test del sangue è più economico, più sicuro e più facile da somministrare, e può migliorare la fiducia dei clinici nella diagnosi dell’Alzheimer e nella selezione dei partecipanti agli studi clinici e al monitoraggio della malattia”. Karikari e il suo team hanno in programma di condurre una validazione clinica su larga scala del BD-tau ematico in un’ampia gamma di gruppi di ricerca, compresi quelli che reclutano partecipanti provenienti da ambienti razziali ed etnici diversi. Inoltre, questi studi includeranno adulti anziani senza evidenza biologica di malattia di Alzheimer e persone in diversi stadi della malattia. Questi progetti sono fondamentali per garantire che i risultati del biomarcatore siano generalizzabili a persone di ogni provenienza e apriranno la strada alla disponibilità commerciale di BD-tau per un uso clinico e prognostico diffuso.