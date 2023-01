Iliad fa un passo indietro: 100GB al prezzo del vecchio piano da 120GB

Insomma, Iliad si è persa per strada 20GB. Il prezzo rimane però invariato: 7,99€ al mese.

Iliad fa un passo indietro. Sparisce l’apprezzata offerta Flash 120, che come suggerisce il suo nome offriva un generoso pacchetto da 120GB ad un prezzo tutto sommato competitivo. L’offerta lascia così spazio alla nuova Giga 100, che allo stesso prezzo della precedente offre un pacchetto da 100GB.

Insomma, Iliad si è persa per strada 20GB. Il prezzo rimane però invariato: 7,99€ al mese, con possibilità di disdetta senza penali e la promessa che il prezzo rimarrà invariato nel corso degli anni. Le condizioni rimangono quindi invariate.

Iliad Giga 100 offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 100GB di navigazione in 4G e 4G+. Niente 5G, che eventualmente va acquistato a parte o scegliendo un’offerta dedicata. Iliad mette anche a disposizione 8GB di roaming a costo zero. Il costo di attivazione della SIM è una tariffa una tantum da 9,99€.

Iliad cambia frequentemente le sue offerte, che a seconda del periodo dell’anno possono essere più o meno competitive. Non sappiamo per quanto a lungo sarà possibile sottoscrivere il piano Giga 100, ma abbiamo il legittimo sospetto che in futuro l’offerta lascerà nuovamente spazio ad un piano da 120GB.

Non è l’unica offerta disponibile, attualmente è possibile sottoscrivere anche i piani Dati 300, Giga 150 e Solo Voce.