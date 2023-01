Coppie solide: la passione può finire?

Numerose sono le coppie che soffrono oggi a causa di preoccupazioni, problemi e impegni di lavoro e personali. Questi sono i fattori che fanno spegnere il desiderio e la passione in una coppia, anche nella più solida. Come si fa quindi a riaccendere il desiderio e la passione? Il sesso non è tutto, ma l’amore che si manifesta attraverso emozioni passionali e carnali in sana complicità è veramente importante.

Nella vita le cose possono cambiare, assumendo forme e tempi diversi. A volte, la passione viene accantonata per motivi che sembrano all’evidenza più grandi di noi. Dall’altra spesso succede che il partner nota che l’altro parli di un amore che invece si è trasformato in affetto. Si tratta però di una personale paura o di una sensazione che può celare una realtà che magari non riusciamo a vedere?

Inconsapevolmente, magari senza accorgercene, abbiamo già la risposta. Forse, però, è solo la paura di perdere il compagno della nostra vita. A volte il desiderio e la passione si risvegliano quando smettiamo di dare per scontato il partner. Utile è il confronto di coppia, poi l’azione è la migliore decisione da prendere.

Ritagliarsi dei momenti intimi, dove i problemi quotidiani non entrino, è essenziale. Sperimentare cose nuove è importante, ma soprattutto è necessario divertirsi. All’improvviso la fiamma della passione si riaccenderà bruciando più di prima.