Biglietti autobus e metro: aumenti in previsione

Con il 2023 arrivano anche i rincari per i biglietti dell’autobus e della metro nei principali comuni italiani. Per continuare a finanziare il trasporto pubblico, le amministrazioni comunali delle città si sono sentite “obbligate” ad aumentare i prezzi. I biglietti di autobus e metro costeranno fino a 2,20 euro ognuno.

Secondo le statistiche, i rincari 2023 relativi ai trasporti saranno 409 euro in più per le famiglie. A Genova il sindaco Marco Bucci voleva offrire il servizio gratuito a tutti, ma non ha potuto farlo per la forte crisi del settore trasporti. La difficoltà dei comuni e dei loro servizi di trasporto proviene dall’inflazione, dal caro-energia e dalla pandemia. Un altro motivo è la transizione ecologica che ha visto la sostituzione del gasolio con il gas metano meno inquinante.

In pratica, le aziende non hanno più capitale per reggere la grande crisi. Neanche con l’aumento dei biglietti per i servizi di trasporto pubblico si possono riempire tutti i buchi. Un esempio è Milano che potrebbe recuperare 20 milioni, ma necessiterebbe di 100 milioni. I biglietti con i loro incassi coprono solo il 40% del costo del servizio. Ci saranno numerosi incontri sul tema nei vari comuni italiani fra i sindaci delle principali città in questione.