Scadenze fiscali: cosa c’è da pagare a gennaio 2023

Quali sono gli appuntamenti fiscali da mettere in agenda per il primo mese del 2023? Ecco tutte le scadenze fiscali per filo e per segno da adempiere entro la data indicata nel mese di gennaio. Un promemoria utile ed esaustivo.

Per gennaio 2023 c’è da ricordare il versamento dei contributi alle badanti e colf e la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti statali per il Covid. Con l’approvazione della legge di Bilancio, il limite per il pagamento in contanti è salito a 5mila euro. Ecco le scadenze del mese: