Realme introduce la ricarica rapida a 240W: il GT Neo 5 sarà una scheggia

Il produttore di smartphone Realme ha annunciato che il suo prossimo telefono, il Realme GT Neo 5, sarà in grado di supportare una ricarica rapida da 240 W, la più veloce mai vista su uno standard USB Type-C.

Il caricatore utilizza una tecnologia dual GaN (che sta per nitruro di gallio) per raggiungere tale potenza di ricarica. Il nitruro di gallio è un semiconduttore utilizzato nell’alimentazione e nella ricarica di dispositivi che offre prestazioni elevate in dimensioni contenute senza produrre troppo calore.

Il cavo di ricarica, anch’esso all’avanguardia, è il primo al mondo a essere personalizzato con quattro fili da 21 AWG (un diametro del singolo filo di 0,723 mm). Il Realme GT Neo 5 sarà anche dotato di un design ignifugo di livello PS3 e di 13 sensori di temperatura per monitorare il calore di ricarica in tempo reale, nonché del più grande sistema di dissipazione del calore in grafene del settore.

La batteria del telefono è in grado di resistere a 1600 cicli di ricarica. Il lancio del Realme GT Neo 5 in Cina è previsto per febbraio 2023, mentre la ricarica rapida da 240 W arriverà sul prossimo top di gamma per il mercato globale quest’anno.

Curiosamente, Realme non ha spiegato in quale performance reali si tradurrà questa ennesima pietra miliare nel campo della ricarica rapida. In altre parole, non sappiamo quanto tempo ci vorrà per ricaricare da 0 a al 100% uno smartphone con supporto alla ricarica a 240W. Vi basti comunque sapere che un GT Neo 3 con ricarica a 150W richiede circa 20 minuti per ricaricarsi completamente, mentre in 5 minuti è già possibile portare l’autonomia sopra al 50%. In copertina: il render di un Realme GT Neo 3, uno dei primi smartphone a supportare la ricarica a 150W.