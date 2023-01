La salute cognitiva beneficia dell’orario equilibrato dei pasti

Studi epidemiologici hanno dimostrato una correlazione tra la distribuzione temporale dell’assunzione di energia nel corso della giornata (TPEI) e il rischio di varie malattie croniche, come il diabete e l’ipertensione. Precedenti studi su modelli animali hanno dimostrato che l’interruzione del ritmo dei pasti può causare alterazioni dei ritmi nell’ippocampo, con conseguenti ripercussioni sulle funzioni cognitive. Secondo uno studio condotto su 96 giovani adulti, la suddivisione di quantità uguali di cibo in quattro pasti tra le 9.00 e le 15.00 potrebbe migliorare la funzione cognitiva rispetto al mangiare due volte tra le 9.00 e le 15.00.

Recentemente, i dottori Changzheng Yuan e Dongmei Yu dell’Università di Zhejiang hanno pubblicato, su Life Metabolism, un articolo sulla base del database pubblico China Nutrition Health Survery (CHNS). Nello studio sono stati inclusi un totale di 3.342 partecipanti, adulti di mezza età e anziani (età media 62 anni) provenienti da nove province cinesi con un’età di base ≥ 55 anni. I ricercatori hanno utilizzato: 1) un algoritmo k-means guidato dai dati per identificare sei modelli di TPEI, tra cui il modello “uniformemente distribuito”, il modello “dominante per la colazione”, il modello “dominante per il pranzo”, il modello “dominante per la cena”, il modello “ricco di spuntini” e il modello “che salta la colazione”; 2) la funzione cognitiva è stata valutata utilizzando l’intervista telefonica modificata per lo stato cognitivo (TICS-m), che comprendeva ritardati di parole (20 punti), conteggio all’indietro (2 punti) e test di sottrazione seriale-7 (5 punti). Il punteggio cognitivo globale totale variava da 0 a 27, con un punteggio più alto che rappresentava una migliore funzione cognitiva; 3) la correlazione dei TPEI con la funzione cognitiva a 10 anni è stata valutata utilizzando modelli misti lineari (LMM), aggiustati per età, sesso, residenza, energia totale, attività fisica, stato di fumo, consumo di alcol, reddito familiare, livello di istruzione e indice di massa corporea (BMI).

I risultati hanno mostrato che, rispetto a quelli con un modello “uniformemente distribuito”, i punteggi delle funzioni cognitive a lungo termine erano significativamente più bassi in coloro che avevano TPEI sbilanciati, in particolare quelli con un modello “che salta la colazione“. Pertanto, il mantenimento di TPEI equilibrati ha effetti potenzialmente positivi sulla salute cognitiva, mentre saltare la colazione può aumentare significativamente il rischio di declino cognitivo negli adulti di mezza età e anziani. In conclusione, questo studio mette in evidenza l’importanza di una TPEI ottimale per la funzione cognitiva.