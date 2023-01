Inside Job: Netflix cancella la stagione 2, che era già in produzione

Nonostante fosse già in produzione, Netflix ha deciso che la seconda stagione di Inside Job non si farà: ecco le parole in merito del creatore della serie.

La serie animata per adulti Inside Job, uscita su Netflix in due tranche durante le stagioni autunnali degli scorsi due anni, aveva conquistato una sua nicchia di cultori, tanto da guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione completa, senza una data d’uscita prefissata, ma a cui il creatore Shion Takeuchi stava già lavorando. Tuttavia, a seguito di rumor incontrollati, è stato lo stesso Takeuchi a confermare la brutta notizia: la cancellazione del progetto, da parte della piattaforma streaming, è effettiva.

Mi spiace gente, è vero.

Sono costernato dal confermare che Netflix ha deciso di cancellare la stagione 2 di Inside Job. Nel corso degli anni, questi personaggi sono diventati come persone reali per me, e sono devastato dall’essere impossibilitato dal vederle crescere. Reagan e Brett meritavano di trovare il loro finale e, infine, trovare la felicità. E avrei adorato poter condividere con voi quel che avevamo in programma.

A tutti coloro che hanno visto lo show va la mia riconoscenza per averci accompagnato nel viaggio. Anche se sono triste, aiuta sapere che ci sono persone là fuori che tenevano a questi personaggi quanto me.

Non è chiaro se la serie potrebbe tornare su un’altra emittente, ma è piuttosto improbabile: si tratta tuttavia di una cancellazione anomala, dato che l’annuncio è arrivato solo dopo quello del rinnovo, con delle tempistiche tutte sue. La prima parte della prima stagione, difatti, ha debuttato su Netflix il 22 ottobre 2021, con la seconda parte online dal 18 novembre 2022. In mezzo è giunto l’annuncio del rinnovo, a giugno del 2022. Probabilmente i numeri della seconda tranche sono stati deboli, e ultimamente Netflix non fa sconti a nessuno nel tagliare i rami anche lievemente rinsecchiti.

Questa la sinossi generale ufficiale dello show:

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l’asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Leggi anche: