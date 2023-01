I 10 voli più lunghi del mondo, la classifica 2023

Nella classifica aggiornata al 2023 ecco i 10 voli più lunghi del mondo. Il volo più lungo è la rotta New York (JFK) – Singapore (SIN) di Singapore Airlines. Ben 15.348 km di viaggio e quasi 19 ore di volo. Ha preceduto di soli 23 chilometri il Newark (EWR) – Singapore (SIN) con 15.325 km, sempre con Singapore Airlines.

I voli a lunghissimo raggio stanno tornando grazie alla tecnologia usata dai nuovi aerei. L’Airbus A350 e il Boeing 787 rappresentano la spina dorsale delle flotte a lungo raggio di gran parte dei vettori. Proprio un Airbus A350 Lufthansa ha realizzato il suo record di durata.

I nuovi aerei hanno una capacità inferiore rispetto a quelli del passato. Per le odierne compagnie aeree è più facile riempire 200 posti che 400 posti. Il motivo è il consumo di carburante per passeggero che è diminuito notevolmente. Rotte quindi prima non redditizie ora possono essere prese in considerazione e sfruttate. I voli a lunghissimo raggio così sono diventati attraenti per i vettori che sono competitivi su offerta commerciale e servizi a bordo. Di seguito i 10 voli commerciali più lunghi del mondo del 2023.

New York (JFK) – Singapore (SIN) / Singapore Airlines / 18 ore e 50 minuti / 15.348 km / Airbus A350-900ULR

Newark (EWR) – Singapore (SIN) / Singapore Airlines / 18 ore e 45 minuti / 15.325 km / Airbus A350-900ULR

Perth (PER) – London (LHR) / Qantas / 18 ore e 31 minuti / 14.500 km / Boeing 787-9

Dallas (DFW) – Melbourne (MEL) / Qantas / 18 ore e 35 minuti / 14.471 km / Boeing 787-9

New York (JFK) – Auckland (AKL) / Air New Zealand / 17 ore e 35 minuti / 14.207 km / Boeing 787-9

Auckland (AKL) – Dubai (DXB) / Emirates / 17 ore e 8 minuti / 14.200 km / Boeing 777-200LR

Los Angeles (LAX) – Singapore (SIN) / Singapore Airlines / 18 ore e 51 minuti / 14.113 km / Airbus A350-900ULR

San Francisco (SFO) – Bangalore (BLR) / Air India / 17 ore e 45 minuti / 14.002 km / Boeing 777-200LR

Darwin (DRW) – London (LHR) / Qantas /17 ore e 55 minuti/ 13.872 km / Boeing 787-9

Houston (IAH) – Sydney (SYD) / United Airlines / 17 ore e 41 minuti/ 13.833 km / Boeing 787-9

In futuro un altro volo potrebbe entrare in questo elenco, se uno dei presenti venisse cancellato. Il volo diretto stagionale di Qantas da Perth a Roma, a giugno 2023. Con 13.354 km e circa 16 ore e 25 minuti, è sicuramente uno tra i più lunghi.