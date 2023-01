Droni: illuminano i cieli di Roma per Cartoon Network

Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, ha dichiarato:

Siamo lieti di aver autorizzato un evento che regala gioia ai bambini e che anche per questo, per altro nel periodo natalizio, va ben oltre i suoi fini commerciali. Nei limiti imposti dalla sicurezza, Enac favorisce ogni attività che possa rendere più semplice e gradevole la vita, anche anticipando il prossimo futuro. Tra qualche anno, infatti, i droni saranno oggetti familiari e di uso comune come, oggi, i cellulari che nel volgere di qualche decennio hanno totalmente modificato le nostre abitudini quotidiane.

La dichiarazione è in merito allo spettacolo svoltosi a Piazza del Popolo con decollo dalla Terrazza del Pincio a Roma. Un evento che ha visto il cielo romano sorvolato da droni luminosi, un modo per festeggiare il 30esimo anniversario di Cartoon Network.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda. Un’iniziativa interessante e dall’atmosfera magica che dà spazio aereo ai droni, ormai diventati dispositivi all’ordine del giorno. Uno strumento altamente tecnologico e innovativo che ogni giorno è presente nella quotidianità. I droni ormai sono utilizzati per scopi professionali e non solo quindi amatoriali e di spettacolo. In pratica, in molti settori sono quasi arrivati a sostituire il lavoro svolto dall’uomo.