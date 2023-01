Dopo 40 anni, i tassi di mortalità per ictus aumentano di nuovo

Un’analisi, delle morti per ictus negli Stati Uniti dal 1975 al 2019, condotta dalla Rutgers University del New Jersey (U.S.A) ha rilevato sia il declino che il potenziale per un importante aumento delle ischemie cerebrali. La mortalità per ictus (per 100.0000) è crollata da 88 a 31 per le donne e da 112 a 39 per gli uomini tra il 1975 e il 2019, negli Stati Uniti.

Tuttavia, a meno di ulteriori miglioramenti nella prevenzione o nel trattamento dell’ictus, i dati più recenti dimostrano che il totale dei decessi per ictus aumenterà con l’invecchiamento dei millennial. I decessi per ictus per 100.000 persone, corretti in base all’età, sono aumentati nuovamente negli ultimi cinque anni del periodo di studio. “A partire dal 1960, più tardi si è nati, più alto è il rischio di subire un ictus ischemico fatale a una determinata età”, ha dichiarato Cande Ananth, capo della Divisione di Epidemiologia e Biostatistica del Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Scienze Riproduttive della Rutgers Robert Wood Johnson Medical School e autore principale dello studio. “Questo studio non ha identificato una causa per questa tendenza, ma altre ricerche suggeriscono che i principali responsabili sono i tassi crescenti di obesità e diabete“.

L’analisi ha utilizzato un database completo di certificati di morte per identificare praticamente tutti gli adulti di età inferiore agli 85 anni che sono morti per un ictus durante i 44 anni – 4.332.220 morti in tutto. È stata la prima analisi di questo tipo a dividere i pazienti in base all’anno di nascita e la prima a identificare il costante aumento del rischio di ictus ischemico, aggiustato per l’età, dalla fine degli anni Cinquanta all’inizio degli anni Novanta.

Questa “analisi età-periodo-popolazione”, che ha ulteriormente suddiviso i pazienti in base all’età al momento del decesso, ha permesso al team di studio di fare altre due nuove scoperte:

I tassi di mortalità per ictus sono diminuiti maggiormente per gli ictus ischemici, che si verificano quando i vasi sanguigni del cervello sono bloccati, rispetto agli ictus emorragici, che si verificano quando i vasi sanguigni perdono o scoppiano. Il tasso di mortalità per ictus ischemico è diminuito di circa l’80% nel periodo di studio, mentre il tasso di mortalità per ictus emorragico è diminuito di circa il 65%.

per ictus sono diminuiti maggiormente per gli ictus ischemici, che si verificano quando i vasi sanguigni del cervello sono bloccati, rispetto agli ictus emorragici, che si verificano quando i vasi sanguigni perdono o scoppiano. Il tasso di mortalità per ictus ischemico è diminuito di circa l’80% nel periodo di studio, mentre il tasso di mortalità per ictus emorragico è diminuito di circa il 65%. La disparità tra i tassi di mortalità per ictus di uomini e donne diminuisce con l’aumentare dell’età dei pazienti. All’età di 55 anni, gli uomini hanno una probabilità più che doppia rispetto alle donne di subire un ictus fatale, ma la disparità nei tassi di ictus fatale è praticamente identica all’età di 85 anni.

Secondo Ananth, “dopo quasi quattro decenni di calo della mortalità per ictus, il rischio sembra aumentare negli Stati Uniti. La nostra ricerca sottolinea la necessità di nuove strategie per combattere questa tendenza allarmante”.