Dead Space Remake: Dead Space 2 in regalo per chi effettua il pre-order su Steam

Chi effettuerà il pre-order di Dead Space Remake su Steam otterrà anche Dead Space 2 in regalo in un unico bundle.

Dead Space Remake si appresta ad arrivare sul mercato con il lancio previsto per il prossimo 27 gennaio. La serie Electronic Arts si prepara a fare il suo ritorno dopo oltre 15 anni in una versione completamente rinnovata e pensata per sfruttare al massimo la potenza delle console di nuova generazione.

Se siete interessati a rivivere l’avventura di Isaac Clarke, sappiate che su Steam è attiva un’interessante promozione: effettuando il pre-order di Dead Space Remake sulla piattaforma di Valve, infatti, riceverete in regalo Dead Space 2 tramite un apposito bundle.

Si tratta di un’occasione da non perdere, soprattutto se non avete mai giocato il secondo capitolo della celebre serie targata Visceral e siete desiderosi di scoprire la continuazione degli eventi narrati nel remake. La promozione resta attiva fino al 26 gennaio, dunque c’è ancora tempo per prenotare il titolo ed avere così accesso a quest’unico ed interessante bundle.

Per il resto, vi ricordiamo che Dead Space Remake propone una nuova grafica di attuale generazione, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio di Isaac (nell’originale non parlava) con il doppiatore di Dead Space 2 e Dead Space 3 e altri miglioramenti di gameplay, come un nuovo sistema di smembramenti dei necromorfi e tanto altro ancora.

Il classico survival horror sci-fi Dead Space ritorna, ridisegnato da zero per offrire un’esperienza ancora più profonda e coinvolgente – si legge nella sinossi ufficiale – Questo remake offre un grande impatto visivo, un sonoro di atmosfera e miglioramenti nel gameplay pur rimanendo fedele alla visione originale.

Isaac Clarke è un ingegnere incaricato di riparare un’enorme nave spaziale, la USG Ishimura, ma scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L’equipaggio è stato massacrato e la ragazza di Isaac, Nicole, è sperduta da qualche parte a bordo.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.