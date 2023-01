Amiche: come comprendersi quando si diventa mamme?

La vita porta al cambiamento, nonostante le promesse fatte. Per esempio le amiche del cuore, malgrado il grande rapporto affettivo precedente, quando diventano mamme sembrano non capirci più. Per chi decide di non diventare madre, avere le migliori amiche con figli non è facile. Le visioni di vita diventano diverse, ma anche i discorsi fatti e le cose svolte cambiano. Sembra che ci sia un disaccordo totale, quasi come se quella forte amicizia fosse sparita!?

Che sia amicizia o amore, quando un rapporto ci fa stare bene, ci auguriamo che non abbia mai fine. Ecco però che le promesse di eternità hanno una scadenza, perché tutto cambia nel corso della vita. Non vuol dire, però, che se si hanno vite diverse e obiettivi differenti, quei legami non possano restare vivi e saldi. Sono rapporti che si modificano e che facciamo fatica a riconoscere e ad accogliere in nuove forme.

Un’amicizia vera sa andare oltre la nascita di un figlio, perché le amiche se sono autentiche, restano. L’amicizia può finire per tanti motivi, a volte futili, a volte più importanti. Un legame finisce solo se lo vogliamo. Se sentiamo il bisogno di allontanarci un po’ dalle amiche piene di impegni familiari e avere una compagnia spensierata, possiamo farlo. Altre volte invece vogliamo la vicinanza di chi ci conosce nel profondo. Questo ci permetterà di ritrovare le amiche del cuore e nessun cambiamento potrà ostacolare il forte legame.