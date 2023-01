La FDA approva il farmaco per l’Alzheimer lecanemab

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato lecanemab, il secondo trattamento in assoluto per la malattia di Alzheimer. I ricercatori accolgono con favore la decisione, ma l’entusiasmo è offuscato dai decessi dei pazienti e dalle segnalazioni che la FDA ha ricevuto. Nonostante questo, ha deciso di approvare lo stesso il farmaco.

Rallentando la progressione della malattia quando viene assunto nelle prime fasi dell’Alzheimer, il lecanemab consentirà alle persone di avere “più tempo per partecipare alla vita quotidiana e vivere in modo indipendente”, afferma Joanne Pike, presidente e amministratore delegato dell’Alzheimer’s Association di Washington DC, in un comunicato. Il lecanemab, che sarà venduto con il marchio Leqembi, è il primo trattamento per l’Alzheimer che ha rallentato il declino cognitivo in uno studio clinico e il secondo a essere approvato in meno di due anni. Il farmaco è prodotto dalle aziende biofarmaceutiche Eisai, con sede a Tokyo, in Giappone, e Biogen, con sede a Cambridge, nel Massachusetts. Il farmaco, un anticorpo monoclonale, viene infuso per via endovenosa nei pazienti, entra nel cervello e rimuove le placche amiloidi che si ritiene causino il deterioramento cognitivo e la demenza nell’Alzheimer. “Questi risultati danno speranza ai pazienti e alle famiglie, ma rappresentano anche un passo importante nello sviluppo di metodi efficaci per modificare e prevenire l’insorgenza clinica della malattia”, afferma Eric Reiman, direttore esecutivo del Banner Alzheimer’s Institute di Phoenix, Arizona.

Impatto non chiaro

Il lecanemab è stato autorizzato nell’ambito del percorso di “approvazione accelerata” dell’agenzia, riservato alle terapie per le malattie che hanno pochi trattamenti; inoltre non richiede i dati della sperimentazione clinica di fase III. Biogen ed Eisai hanno chiesto un’approvazione accelerata sulla base dei dati della fase II, presentati prima dell’annuncio dei risultati dell’ultimo trial. Lo studio di fase II ha rilevato che lecanemab ha ridotto le placche nel cervello di 856 pazienti, ma non ha valutato se ciò abbia influito sulle capacità cognitive dei pazienti. Si tratta dello stesso percorso utilizzato per approvare il suo predecessore, aducanumab, un anticorpo simile prodotto da Biogen ed Eisai.

Non è chiaro quale impatto avrà questo effetto sulla vita delle persone affette da Alzheimer, né se tale effetto persisterà dopo 18 mesi. Secondo Reiman, potrebbe significare “6 mesi in più di riconoscimento del volto di una persona cara o di svolgimento di un’attività importante”. Ma questo richiederà ricerche future. Nel frattempo, secondo l’FDA, il lecanemab deve essere utilizzato solo per le persone con un lieve deterioramento cognitivo.

Rischi del trattamento

Diana Zuckerman, presidente del National Center for Health Research, un’organizzazione no-profit di Washington DC, non è sicura che i benefici valgano i rischi. “Si tratta di persone con un lieve deterioramento cognitivo che vengono messe a rischio”, sia in termini di salute che di finanze. Eisai afferma che un anno di lecanemab costerà 26.500 dollari negli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi, Science e STAT News hanno riportato la notizia di tre persone arruolate nello studio di fase III del lecanemab e poi morte durante la fase estesa della sperimentazione, quando i pazienti che ricevono il placebo possono chiedere di ricevere il farmaco. Sono morti per complicazioni legate a emorragie cerebrali e convulsioni. Secondo questi rapporti, i ricercatori pensano che i pazienti possano essere morti a causa di una serie di condizioni note come anomalie di immaging legate all’amiloide -Amyloid-related imaging abnormalities Anomalie di imaging correlate all’amiloide – Amyloid-related imaging abnormalities , (ARIA). Si sospetta che l’anticorpo abbia indebolito i vasi sanguigni del cervello attaccando le placche amiloidi che li rivestono. Tutti i pazienti stavano assumendo farmaci anticoagulanti, il che potrebbe aver peggiorato l’emorragia.

Eisai ha dichiarato che è inappropriato trarre conclusioni sulla base di singoli casi e che ha segnalato i decessi alla FDA come richiesto. Tuttavia, l’approvazione della FDA prevede che lecanemab includa un’avvertenza sull’ARIA e che i medici monitorino la condizione, che secondo la FDA è raramente grave o pericolosa per la vita.

La controversia sull’aducanumab, la cui approvazione accelerata è stata concessa dalla FDA il 7 giugno 2021, ha gettato un’ombra sul lecanemab. Molti ricercatori ritenevano che aducanumab, che ha anche il nome commerciale di Aduhelm, non mostrasse un forte segnale di declino cognitivo. Il comitato scientifico consultivo della FDA ha raccomandato di non approvare l’anticorpo con un voto di 8 a 1 e tre membri del comitato si sono dimessi dopo che la FDA lo ha autorizzato comunque. La FDA non ha tenuto una riunione consultiva pubblica per il lecanemab prima di approvarlo.

All’ombra di aducanumab

Dopo l’approvazione dell’aducanumab, Biogen e la FDA sono state sottoposte a ulteriori controlli che hanno limitato il lancio del trattamento. Un’indagine del Congresso statunitense, pubblicata il mese scorso, ha rilevato che l’agenzia ha violato le proprie regole guidando impropriamente Biogen nel processo di approvazione di aducanumab. Il rapporto afferma che il processo è stato “pieno di irregolarità” e ha sollevato “serie preoccupazioni sulle lacune del protocollo della FDA e sul mancato rispetto dell’efficacia da parte di Biogen”, ma non impone alcuna sanzione alla FDA o alle aziende.

Il Centro statunitense per i servizi Medicare e Medicaid (CMS) ha rifiutato di coprire l’aducanumab nell’ambito dei piani assicurativi federali a meno che una persona non sia iscritta a uno studio clinico, lasciando che la maggior parte dei pazienti paghi oltre 28.000 dollari per un anno di trattamento. Il CMS – e diverse cliniche che si sono rifiutate di prescrivere il farmaco – hanno citato la sua dubbia efficacia, attirando le ire dei gruppi di difesa che sostengono che dovrebbe essere facilmente disponibile.

Nonostante le controversie, Reiman spera che il successo di lecanemab apra le porte a ulteriori approvazioni accelerate in futuro. Attualmente sta collaborando con l’azienda farmaceutica Eli Lilly per testare il suo anticorpo monoclonale simile, donanemab, in uno studio di fase III che, a suo dire, è finora promettente. La FDA dovrebbe decidere se approvare donanemab nelle prossime settimane.