The Flash 9: Stephen Amell mostra il suo ritorno sul set

Dopo che è stato annunciato il ritorno di Stephen Amell nell'Arrowverse per The Flash 9, l'attore ha condiviso un'immagine sul set.

Qualche giorno fa è stato annunciato il ritorno di Stephen Amell nell’Arrowverse per The Flash 9, con l’interprete che ritornerà con il suo Arrow nel nono episodio della serie TV. Da poco lo stesso Stephen Amell ha mostrato una foto dal set in cui vediamo il suo nome impresso sulla sedia.

Ecco l’immagine.

What an honor to be back. pic.twitter.com/Eb1ZIJgB6l — Stephen Amell (@StephenAmell) January 6, 2023

Lo stesso Amell ha scritto sopra l’immagine postata: “Che onore poter ritornare”.

Il produttore esecutivo Eric Wallace ha dichiarato:

Subito dopo che abbiamo stabilito che la nona stagione sarebbe stata l’ultima, avevamo già deciso di volere anche Stephen Amell come Oliver Queen. Del resto è stato questo character a lanciare Barry Allen, e per questo pensiamo sia il caso di creare questa sorta di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver. Il risultato di tutto ciò è stato un episodio epico, che speriamo piaccia ai fan dell’Arrowverse. Questo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito per nove anni. Non vediamo l’ora di rivedere insieme Grant e Stephen. Vi posso assicurare che ci saranno lacrime e risate.

Ricordiamo che The Flash 9 vedrà presenti anche David Ramsey, che tornerà a vestire i panni di John Diggle aka Spartan; Keiynan Lonsdale che farà Wally West/Kid Flash; e Sendhil Ramamurthy che sarà di nuovo Ramsey Rosso/Bloodwork. I tre character compariranno anch’essi nella nona puntata di The Flash 9. Stephen Amell ha interpretato Arrow dal 2012 al 2020 per otto stagioni. Il suo Oliver Queen è già apparso in otto episodi di The Flash. La nona stagione della serie TV uscirà a febbraio.