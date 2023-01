Tempesta geomagnetica: la causa è un’esplosione sul Sole

L’EMC (Espulsione di Massa Coronale) produrrà raffiche cosmiche e aumenti delle particelle cariche, causando fluttuazioni nel campo magnetico terrestre che potrebbero avere notevoli conseguenze sull’ambiente elettronico ed energetico della Terra. Quindi è importante prepararsi per questo evento astronomico: sapere come proteggere le comunicazioni, i satelliti in orbita e tutti gli altri dispositivi dai dannosi effetti dell’EMC diventa essenziale.

Un’espulsione di massa coronale è un’impressionante espulsione di materiale gassoso a base di plasma dalla superficie del Sole. Viaggiando a velocità fino a oltre 3 milioni di chilometri all’ora, le EMC hanno la capacità di prendere momentaneamente il controllo della nostra magnetosfera, sollevando tempeste geomagnetiche e inondando la Terra con radiazioni X pericolose. Sebbene possano presentare un potenziale rischio per l’uomo e i satelliti artificiali in orbita, sono fondamentalmente spettacolari eventi che possono illuminare il cielo con un bagliore iridescente notturno quando colpiscono la nostra atmosfera superiore. Possiamo dunque ringraziare le EMC per alcuni dei più incredibili spettacoli naturali sulla Terra!

I brillamenti solari, invece, sono le esplosioni più violente del Sistema solare e vengono osservate anche su molte altre stelle. Si manifestano con un improvviso aumento di luminosità che può essere percepito da tutte le bande dello spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi gamma. La parte più esterna dell’atmosfera del Sole, conosciuta come corona, emette radiazioni di tipo X. Durante i flare, la temperatura del plasma raggiunge valori ben superiori ai 10 milioni di gradi e la luminosità può addirittura superare quella dell’intera corona.