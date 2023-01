Stand By Me: Jordan Peele ha comprato l’orecchio finto di Corey Feldman

Jordan Peele, oltre ad essere un grande regista, è un appassionato di memorabilia cinematografici, e da poco ha rivelato di possederne uno molto particolare: si tratta della protesi all’orecchio che Corey Feldman ha utilizzato durante le riprese di Stand By Me.

Ecco le parole del regista:

C’era questa cosa che è stata utilizzata da Corey quando interpretò Teddy in Stand By Me, ed io in maniera feticista l’ho acquistata. Fa un po’ effetto come oggetto. Ho raccontato questa cosa allo stesso Corey Feldman, e lui si è sorpreso, mi ha chiesto ‘Tu quindi hai l’orecchio?’, e dopo che ho confermato mi ha detto ‘Sono contento che ce l’abbia tu’. Sono amico con Corey e sono orgoglioso di questo rapporto. Con il mio produttore siamo stati invitati a casa sua, che è straordinaria. Ha un sacco di memorabilia. E poi è una delle icone teen più grandi di sempre.

Jordan Peele ha anche raccontato di aver visto un film di Corey Feldman che non è mai stato distribuito.

Stand By Me – Ricordo di un’estate è tratto da un racconto di Stephen King, ed è disponibile su TimVision.

Da tempo si discute di un progetto su Ragazzi Perduti, uno dei cult a cui Corey Feldman ha partecipato. L’attore, oltre un anno fa, ha parlato di una possibile serie TV in sviluppo.

Tutto è vago ora come ora- ha detto all’epoca- Di recente ho parlato del fatto che Jamison Newlande (l’altro interprete dei fratelli Ranocchi ndr) aveva avuto un’idea per uno show sui fratelli Ranocchi, e subito dopo un network ci ha contattati dimostrandosi interessato al progetto. Perciò mai dire mai, ma ora come ora non c’è nulla di definito. Per me sarebbe una cosa divertente da fare, anche per i rapporti che ho con Jamison. Amo fare i fratelli Ranocchi. E se qualcuno mi chiedesse se uno di questi revival si potesse realizzare risponderei di sì. Però non andrò mai a supplicare qualcuno di assumermi per una parte.