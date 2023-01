Occhiali appannati: una pellicola d’oro è la soluzione

Una sottilissima pellicola realizzata con strati di ossido di titanio e frammenti d'oro è progettata appositamente per prevenire l'appannamento degli occhiali.

07—Gen—2023 / 10:00 AM

Che ne dici di quella volta che hai cercato di vedere qualcosa attraverso gli occhiali appannati? Quando le lenti si appannano, le tue capacità visive diventano significativamente limitate. Ma perché gli occhiali hanno questo problema? La risposta è piuttosto semplice: il calore del tuo corpo e l’umidità dell’aria portano a un condensarsi della condensazione sulla superficie degli occhiali. Questa condensazione causa riflessioni interne che riducono la trasparenza degli occhiali e rendono difficile vedere chiaramente attraverso di essi.

Fortunatamente, c’è un modo per prevenire questo problema: affidandosi alla tecnologia avanzata offerta da una pellicola dorata. Questo trattamento innovativo riduce la condensazione dell’umidità toccando direttamente le lenti: i suoi componenti infatti possono assorbire e rilasciare gradualmente la quantità di umidità necessaria per mantenere le lenti pulite ed efficienti. Non solo: il trattamento aumenta anche la resistenza al graffio delle superfici, contribuendo così a un uso più duraturo degli occhiali.

La pellicola d’oro è costituita da strati di ossido di titanio, microscopiche particelle di frammenti dorati e una sottile membrana adesiva che la tiene insieme. La sua formazione avviene quando i frammenti d’oro vengono riscaldati a circa 500-600 gradi Celsius. Durante questo processo, le molecole dell’oro si fondono con l’ossido di titanio creando una superficie resistente, riflettente e antigraffio. Il risultato finale è un rivestimento sottile ed elastico di color oro che può essere applicato dritto sugli occhiali come trattamento anti-appannamento.