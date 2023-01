Fast X: prima foto di Toretto, il trailer confermato per febbraio

Nuovo scatto ufficiale da Fast X pubblicato su Instagram dal protagonista Vin Diesel: a differenza della foto lanciata appena dopo Natale, qui possiamo vedere Dominic Toretto in quello che dovrebbe essere il suo look nella pellicola. Altro particolare interessante è la conferma del debutto del trailer nel mese di febbraio, anche se non è specificato il giorno esatto.

Vin Diesel su Instagram: “Trailer launch next month… #FastX”

C’è chi pensa che Fast X possa uscire con il suo trailer durante il Super Bowl, che si terrà il 12 febbraio, e chi sostiene che il filmato si possa accompagnare a uscite cinematografiche come Cocaine Bear, Magic Mike’s Last Dance, o Ant-Man & the Wasp: Quantumania, lungometraggi in arrivo al cinema a febbraio.

Il cast di Fast X sarà composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, e Scott Eastwood. Mentre tra i nuovi membri possiamo menzionare Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Leggi anche: