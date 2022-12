Fast X: Vin Diesel annuncia l’uscita del trailer

Con un post su Instagram Vin Diesel ha voluto annunciare l’uscita del trailer di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious. Il trailer del film sarà online tra due mesi. Vin Diesel ha accompagnato il post con una immagine in cui si vede l’attore al fianco di Jordana Brewster, interprete di Mia Toretto.

Ecco l’immagine dei due fratelli cinematografici insieme, con il post che annuncia l’uscita del trailer tra meno di due mesi.

C’è chi pensa che Fast X possa uscire con il suo trailer durante il Super Bowl, che si terrà il 12 febbraio, e chi sostiene che il filmato si possa accompagnare a uscite cinematografiche come Cocaine Bear, Magic Mike’s Last Dance, o Ant-Man & the Wasp: Quantumania, lungometraggi in arrivo al cinema a febbraio.

Il cast di Fast X sarà composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, e Scott Eastwood. Mentre tra i nuovi membri possiamo menzionare Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Fast X uscirà al cinema il 18 maggio 2023.

