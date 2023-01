Face/Off 2: Nicolas Cage rivela la possibile trama

Gli appassionati di cult anni Novanta sono incuriositi dall’idea di vedere sullo schermo Face/Off 2, e di recente Nicolas Cage ha offerto un aggiornamento sul progetto, rivelando anche la possibile intrigante trama che sarebbe al centro del lungometraggio.

Secondo ciò che ha riferito Cage:

Penso che Face/Off abbia il potenziale per aprire diversi fronti a livello di trama e risvolti. Se, ad esempio, si proponesse una storia in cui Castor e Sean avessero dei bambini, e che questi figli crescessero, si creerebbe una sorta di partita a scacchi su tre dimensioni. Perciò non sarebbe più una questione tra il mio personaggio e quello di John Travolta, ma una sorta di partita a ping pong spostata su livelli differenti. Sarebbe un qualcosa di molto complesso e capace di trovare un terreno molto fertile. Ho avuto giusto un incontro a riguardo, ma non ho più avuto contatti dopo.

Il regista Adam Wingard (già autore di Godzilla vs Kong) dirigerà il capitolo sequel, e vorrebbe nel nuovo lungometraggio i vecchi protagonisti, John Travolta e Nicolas Cage. Ecco cosa ha detto a riguardo:

Alcune persone hanno detto che il film sarà ambientato nel mondo di Face/Off, ma per me non si tratta di un progetto sviluppato nell’universo narrativo dei due personaggi, la storia deve avere al centro Sean Archer e Castor Troy. Questo è il tema principale. Si tratta di un proseguimento. Poi è difficile parlare di altro, per me questa è la definitiva continuazione della saga.