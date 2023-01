Eclissi e stelle cadenti: gli spettacoli astrali del 2023

Le stelle cadenti sono sempre uno spettacolo emozionante da osservare. Nel 2023, avremo la possibilità di assistere a quattro eclissi, come le Luna rossa, la Luna nera e due eclissi solari parziali. Ma c’è ancora di più: quest’anno abbiamo l’opportunità di contemplare alcune delle stelle cadenti più spettacolari dell’anno! Dai primi mesi potremmo essere in grado di vedere la cometa Ikeya-Murakami-Fujikawa, un evento astronomico che non accadeva dal 1965.

E poi, durante tutto l’anno, avremo l’occasione di ammirare le Leonidi (il 18 novembre) e le Geminidi (il 15 dicembre), due delle più notevoli meteoriti annualmente visibili dall’emisfero boreale. Sebbene queste meteore siano generalmente considerate meno luminose rispetto alle Perseidi o alle Quadrantidi viste in altri anni, alcuni scienziati ritengono che il 2023 abbia in serbo sorprese interessanti per gli appassionati del cielo notturno. Insomma, il 2023 sarà un annus mirabilis per gli appassionati dell’astronomia.

Nel 2023 saranno visibili quattro pianeti notturni, come una sorta di portale verso cieli più lontani. Saturno, Nettuno, Giove e Urano faranno parte del cielo stellato per tutto l’anno, offrendoci una visione incredibile. La vista di questi pianeti nel cielo fa sempre sognare: pensiamo a quante scoperte scientifiche sono state fatte in passato grazie alla loro osservazione. Guardando i quattro pianeti nella notte possiamo anche prendere consapevolezza della nostra piccola proporzione rispetto all’immensità dell’universo. Le loro dimensioni e distanze sono talmente enormi che sforerebbero la nostra immaginazione. Ognuno potrà goderne la visione dalla sua terrazza o da un prato non troppo illuminato dove poter mettere a fuoco le stelle della volta celeste.