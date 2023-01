DC Studios: James Gunn è a lavoro su una nuova serie TV

Il ruolo di CEO dei DC Studios permetterà comunque a James Gunn di dedicarsi anche alla scrittura ed alla direzione di alcuni progetti, e, tra questi, il filmmaker ha rivelato che ci sarà anche una serie TV di cui non è stato però rivelato il titolo.

Ecco il tweet in cui James Gunn ha rivelato questo nuovo progetto.

My day: wrote 1/3 of an unannounced DC TV show (😃); ok’d 100 VFX shots, did reference acting for Rocket, & gave editing notes for Vol 3; & had two big DC Studios meetings. pic.twitter.com/tmtuTbz1uF

— James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2023