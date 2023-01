Perseverance: primo campione di Marte che andrà sulla Terra

Una foto scattata dal braccio robotico del rover Perseverance mostra il primo contenitore di roccia rilasciato sulla superficie di Marte. Un tubo di titanio contenente un campione di roccia, appunto, depositato da Perseverance su Marte. È solo il primo dei dieci contenitori che nei prossimi due mesi il rover rilascerà nell’area chiamata “Three Forks”.

Si tratterà del primo deposito di campioni creato dall’uomo su un altro pianeta. Perseverance avrà il compito di consegnare i campioni di suolo e rocce marziane a un lander che sarà inviato in futuro su Marte. Il braccio robotico del lander posizionerà i campioni in una navicella che con un razzo dovrebbe decollare su Marte. Lì si incontrerà con un altro veicolo spaziale che catturerà il contenitore dei campioni e li riporterà sulla Terra.

Il primo campione rilasciato è stato un nucleo di roccia ignea grande quanto un gessetto di lavagna raccolto nel 2022. Sempre nella regione del cratere Jezero di Marte. Il deposito del campione di roccia è stata un’operazione che ha richiesto al rover più di un’ora di ragionamenti. Il tempo per recuperare il tubo metallico dall’interno della sua pancia del rover. Ricevuto il segnale di conferma del rilascio del campione, i tecnici lo hanno immortalato in una foto per verificare come fosse caduto il contenitore. Si è verificato che non fosse finito vicino a una delle ruote del rover.