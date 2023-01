Negligenza emotiva: quando un figlio non è stato amato

La negligenza emotiva è una forma di maltrattamento subdola che causa danni reali e duraturi a un bambino. La mancanza di amore e le inadeguatezze genitoriali sono alla base della negligenza emotiva. Per molti, l’abuso emotivo è ancora più devastante dell’abuso fisico perché può essere molto difficile da riconoscere e può causare danni che possono durare per anni. I segnali del comportamento legato alla negligenza emotiva includono autostima bassa, depressione, mancanza di rispetto per gli altri o sentimenti di solitudine e isolamento sociale.

Alcune persone non possono sviluppare abilità socialmente accettabili poiché non sono state amate sufficientemente quando erano bambini. Perfino adulti sani hanno bisogno di affetto, apprezzamento ed incoraggiamento per prosperare ed essere felici. Queste cose sono particolarmente importanti nello sviluppo infantile poiché contribuiscono al sentimento di auto-efficacia ed autostima necessari a diventare degli adulti forti e responsabili. È quindi fondamentale comprendere la gravità della negligenza emotiva in modo da prevenire il verificarsi di tali effetti negativi sulla vita futura del bambino coinvolto.

Sviluppare l’introspezione ed il saper stare in silenzio sono alcune delle tecniche principali che possono essere adottate per prendersene cura. Inoltre, cercare l’aiuto professionale potrebbe rivelarsi utile nel superare le ferite emotive lasciate dall’abuso o dalla negligenza. Un buon terapista può aiutarvi a trovare la strada giusta verso un benessere psicofisico più stabile e duraturo.