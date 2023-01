Mercoledì è stata confermata per una seconda stagione su Netflix

Con un video speciale, Netflix e la protagonista Jenna Ortega annunciano che la seconda stagione di Mercoledì si farà, visto il successo e l’accoglienza riservata alla prima. Non si hanno altre specifiche su quando potrebbe arrivare né su quando cominceranno le riprese, ma del resto, il finale della prima stagione era volutamente piuttosto aperto.

L’annuncio era nell’aria, anche grazie al teaser di stamane:

Il produttore esecutivo Peter Friedlander, recentemente, si è così espresso sul fenomeno culturale innescato da Mercoledì e sulla seconda stagione:

Sapete cosa vi sto per dire, ma non posso dare nessuna conferma. Sono ottimista sulle possibilità di realizzare la seconda stagione di Mercoledì. Alla fine la serie è stata lanciata da poco, ma stiamo già parlando di un fenomeno culturale. E dobbiamo capire molto rispetto a tutto questo. Mercoledì è esplosa in maniera così rapida, e dobbiamo ancora capire bene cosa ne sta dicendo il pubblico. Non è solo una questione del ballo, ma è il look di Mercoledì ed il fatto di come le persone vorrebbero somigliarle. Questa passione per il personaggio è rimasta covata nel tempo a lungo prima di arrivare ad una rinascita. Dobbiamo ancora studiarla bene, e bisogna mettere al centro anche la straordinaria performance di Jenna, che ha avuto al fianco un cast eccezionale: da Gwendoline Christie, a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci!

La serie di Tim Burton è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che segue gli anni di Mercoledì Addams presso la Nevermore Academy.

Nel cast della abbiamo Jenna Ortega nei panni della protagonista, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Isaac Ordonez nella parte di Pugsley. In più, Gwendoline Christie (Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy che la protagonista frequenterà), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Ci sarà anche Christina Ricci, l’interprete di Mercoledì nei lungometraggi degli anni ’90 su La Famiglia Addams.

Riguardo la serie, Tim Burton ha affermato:

Quando ho letto la sceneggiatura l’ho sentita molto vicina al modo in cui mi sono sentito nella mia esperienza scolastica ed al modo in cui ci si sente nel rapporto con i genitori. Questa serie ha avvicinato la Famiglia Addams ad una certa prospettiva di realtà. Mi è sembrata un’interessante combinazione. Nel 1976 ho iniziato la scuola superiore, fu l’anno in cui uscì il film Carrie, e mi sentivo proprio come lei in versione maschile. Mi sentivo all’interno di quel posto, ma non ero parte di esso. E queste sensazioni non ti lasciano fino a quando non sei tu a volerlo fare.