Helpsters 3 è ora disponibile su Apple TV+

Tra le varie novità di questo inizio 2023 su Apple TV+, è in arrivo la terza stagione di Helpsters che torna con un’impressionante schiera di guest star tra cui la vincitrice dell’Emmy Andrea Martin (“Evil”), il vincitore dell’Emmy John Oliver (“Last Week Tonight with John Oliver”), Tami Sagher (“Search Party”), Nathan Lee Graham (“Zoolander”), Mario Cantone (“And Just Like That”), Rebecca Naomi Jones (“Genius”), il candidato al Grammy Johnathan Fernandez (“Gossip Girl”).

E ancora, tra gli altri: Eugene Cordero (“Loki”), Maulik Pancholy (“Only Murders in the Building”), Sunita Mani (“Spirited”), il candidato all’Emmy Ikechukwu Ufomadu (“ZIWE”), la candidata all’Emmy e al Grammy Margaret Cho (“Fire Island”), Alex Newell (“Lo straordinario mondo di Zoey”), Rebecca Henderson (“Russian Doll”), Ephraim Sykes (“Ain’t Too Proud”), il candidato al Grammy e al Tony Award, Jackie Hoffman (“Glass Onion: A Knives Out Mystery”), Danny Pudi (“Mythic Quest”), Shannon Devido (“Difficult People”); la serie ospita anche star della musica come il candidato al Grammy Blood Orange, Blanco Brown, Jensen McRae e la candidata al Grammy Syd.

La serie segue Cody e gli Helpsters, una squadra di simpatici mostri che amano risolvere problemi. Che si tratti di organizzare una festa, scalare una montagna o imparare un trucco di magia, gli Helpsters hanno una soluzione per ogni situazione, perché tutto inizia con un piano.

Vincitrice del Parents’ Choice Gold Medal Award e del Common Sense Media Award, “Helpsters” è stata riconosciuta come una serie “coinvolgente, educativa e divertente” che insegna ai giovani spettatori importanti lezioni di pre-coding, ispirando fiducia in se stessi, collaborazione, comunicazione efficace e molto altro. Tim McKeon, vincitore di un Emmy e della medaglia d’oro dei Parents’ Choice (“Foster’s Home for Imaginary Friends: Destination Imagination”, “Odd Squad”), è l’ideatore e lo showrunner di “Helpsters”. McKeon, Benjamin Lehmann, Adam Peltzman, Eileen Braun e il vicepresidente esecutivo di Sesame Workshop per la creatività e la produzione Kay Wilson Stallings sono i produttori esecutivi.

Leggi anche: