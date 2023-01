Edward Norton è un discendente diretto di Pocahontas

Finding Your Roots è un programma televisivo di CBS che ha protagonisti, in ogni puntata, celebrità di ogni tipo che scoprono ascendenze spesso inaspettate, grazie alle ricerche operate da specialisti di genealogia. Nella nuova stagione, tra i vari ospiti c’è anche Edward Norton, attore, produttore e regista statunitense che abbiamo recentemente visto in Glass Onion – Knives Out e famoso per film come Fight Club, American History X e L’Incredibile Hulk. Sorprendente la rivelazione che ha atteso il cineasta: tra i suoi antenati c’è niente meno che la vera Pocahontas!

Sì, proprio la Pocahontas che ha ispirato il Classico Disney, importante figura della storia americana del XVII° secolo di cui, però, molti conoscono solo le vicende romanzate del film d’animazione, e non la tragica storia originale. A quanto pare, lei e il colono John Rolfe sarebbero i bis-bis-nonni di dodicesimo grado di Norton.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023