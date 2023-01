Bambini: quando mandarli all’asilo?

L’asilo può offrire ai bambini un ambiente socialmente ricco, stimolante ed educativo. Lo staff della scuola è in grado di fornire loro attenzione, supervisione e sostegno costanti durante le ore di lezione. I bambini possono interagire con e imparare regole sociali fondamentali come condivisione ed empatia. Gli insegnanti sono professionisti altamente qualificati che lavorano per sviluppare l’autonomia, la fiducia e le capacità cognitiva dei bambini. Allo stesso tempo, gli obiettivi educativi che gli asili mettono in atto sono pensati per preparare i bambini al successo nell’apprendimento futuro.

I vantaggi del tenere i figli a casa sono molteplici. I genitori hanno un controllo diretto sull’educazione e la formazione dei loro figli, in modo da essere certi che siano trattati nel miglior modo possibile. Possono personalizzare l’apprendimento fornendo un ambiente protetto e adeguatamente stimolante, con un focus su interessi ed esperienze individuali. Se siete alla ricerca di un ambiente socialmente stimolante, allora l’asilo potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Se siete più intenzionati a fornire al bambino cure personalizzate, allora mantenerlo a casa potrebbe essere la scelta migliore.

Inoltre, i bambini possono trascorrere più tempo con loro genitori, acquisire fiducia e affetto e imparare da essi come prendersi cura di loro stessi. Infine, non c’è bisogno di preoccuparsi delle questioni logistiche legate al trasporto della scuola o alla programmazione della gita scolastica; tutti i momenti sono per il tempo in famiglia!