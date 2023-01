Wind Tre e Iliad si alleano: nasce la joint venture Zefiro per potenziare la rete mobile nelle aree meno popolate

Iliad e WindTre hanno annunciato la nascita della joint venture Zefiro, nata per potenziare le reti di telefonia mobile nelle aree meno popolate dell'Italia.

05—Gen—2023 / 11:56 AM

Iliad e WindTre hanno annunciato la nascita della joint venture Zefiro. Con capitale sociale al 50%, questa alleanza è nata per potenziare le reti di telefonia mobile nelle aree meno popolate dell’Italia (e dunque in condizioni di mercato normalmente in perdita).

La joint venture prevede che le due aziende mettano assieme le risorse per gestire e condividere le infrastrutture di telefonia, accelerando la diffusione della rete – anche 5G – nelle aree dell’Italia meno servite.

Zefiro Net Srl ha annunciato l’acquisto della proprietà e della gestione tecnica dell’infrastruttura fisica per la fornitura di servizi radiomobili. Complessivamente, le infrastrutture gestite dalla joint venture raggiungeranno il 26,8% della popolazione italiana.

Iliad è un’azienda francese che ha fatto il suo ingresso sul mercato della telefonia mobile italiana nel 2018. Da allora, è diventata una delle principali operatori di telefonia mobile in Italia e ha avuto un impatto significativo sul mercato.

Una delle ragioni per cui Iliad è stata così importante per il mercato della telefonia mobile italiano è che ha offerto tariffe molto competitive, spesso significativamente più basse rispetto a quelle dei suoi concorrenti. Ciò ha permesso a Iliad di attrarre un gran numero di nuovi clienti e di aumentare la sua quota di mercato.

WindTre, a sua volta nata dalla fusione trai due omonimi colossi della telefonia avvenuta nel 2017, detiene una quota di mercato del 18% ed è uno dei principali player del mercato italiano.