The Flash: la Warner Bros terrà Ezra Miller in DC dopo che l’attore supererà la riabilitazione mentale

Le questioni che hanno coinvolto furi dal set Ezra Miller hanno messo in grossa difficoltà la Warner Bros., considerando che a giugno la casa di produzione lancerà l’attesissimo film The Flash. Addirittura c’è chi, ad un certo punto, ha parlato anche di un film da rigirare nell’eventualità le azioni di Ezra Miller aggravassero la sua posizione. Ma un nuovo report ha fatto sapere dell’intenzione della Warner Bros. di tenere l’attore dopo che la sua riabilitazione mentale sarà conclusa e andata a buon fine.

Su Ezra Miller si è espresso anche James Gunn, che parlando del percorso dell’attore con il DC Cinematic Universe ha dichiarato:

Non so cosa sta succedendo con Ezra, ma per quanto riguarda me e Peter Safran, il percorso da noi programmato è proiettato verso i prossimi otto o dieci anni.