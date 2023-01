Sony e Honda presentano il brand di auto elettriche ‘AFEELA’

In occasione del CES di Las Vegas è stata presentata la prima concept car brandizzata AFEELA. Tra le altre cose, può contare su una partnership con Epic Games.

05—Gen—2023 / 11:45 AM

Sony Honda Mobility, la joint venture nata dai due colossi nipponici a fine 2022, ha presentato un nuovo marchio automotive. Si chiama AFEELA e verrà utilizzato per tutte le vetture completamente elettriche nate da questa alleanza.

In occasione del CES di Las Vegas la joint venture ha presentato una nuova concept car, la prima nata ufficialmente dal sodalizio tra Honda e Sony. In occasione del CES del 2020 Sony aveva già presentato una concept car: l’avveniristica Sony Vision S, un’auto elettrica effettivamente completamente funzionante (tant’è che è stata testata anche sulle strade europee) dalle linee intriganti e con un ampio arsenale di sensori e soluzioni tech all’avanguardia.

La prima concept brandizzata AFEELA misura 4.895 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.460 mm altezza. La plancia è dominata da ampi schermi per l’infotainment, mentre al frontale troviamo quella che Sony Honda Mobility chiama Media Bar, una soluzione che consente di comunicare con i pedoni, migliorando la sicurezza stradale. La joint venture non ha fornito informazioni sul powertrain.

L’auto è equipaggiata con 45 diversi sensori, mentre per gli ADAS utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Ha tutto quello che serve per garantire una guida autonoma di Livello 2, anche se la joint venture sta già lavorando ad una tecnologia di Livello 3.

Tornando all’infotainment, anche Sony e Honda vogliono portare i videogiochi all’interno dell’abitacolo delle loro vetture, come fatto da Tesla. Per farlo hanno stretto una collaborazione con Epic Games, la casa di sviluppo dietro a Fortnite.

Il debutto di Sony nell’industria dell’auto era atteso con grande anticipazione. Sony ha una lunga storia di innovazione nella tecnologia e nell’elettronica di consumo: ha tutti gli strumenti per portare un cambiamento significativo all’interno del settore delle auto elettriche. Ci si aspetta che i veicoli elettrici prodotti in concerto con Honda siano dotati di tecnologie avanzate e di ultima generazione, come ad esempio sistemi di infotainment di alta qualità e sistemi di assistenza alla guida avanzati.