Miliardari: gli italiani più ricchi nel 2022

Forbes ha rilasciato una nuova edizione della sua classifica degli uomini più ricchi del mondo, con la novità di aver creato una sezione dedicata all’Italia. Ecco quindi i nomi dei dieci italiani milionari e le loro posizioni nella classifica generale. Attualmente, troviamo sul podio Giovanni Ferrero, seguito da Stefano Pessina, John Elkann, Andrea Bonomi, Benetton Family, Carlo Pesenti, Diego Della Valle, Francesco Gaetano Caltagirone e Massimo Moratti.

Giovanni Ferrero è dunque l’uomo più ricco d’Italia secondo la rivista americana Forbes, che ha stimato i patrimoni personali di imprenditori e manager italiani. La posizione di Ferrero come il più ricco d’Italia è rimasta inalterata dallo scorso anno, quando aveva sostituito Leonardo Del Vecchio, recentemente scomparso, che aveva precedentemente detenuto il titolo. Questa ricerca arriva in un momento in cui viviamo nell’epoca dei social media e della ricerca dello sfarzo come tratto distintivo.

Stefano Pessina non figura più nella classifica stilata da Forbes, considerandolo come cittadino monegasco. Di conseguenza, Giorgio Armani è salito al secondo posto nella classifica, seguito da Silvio Berlusconi che rimane fermo al terzo posto. Nonostante la pandemia mondiale e la crisi economica che ne è conseguita, il patrimonio personale delle persone più ricche d’Italia è aumentato come rilevato da Forbes nel 2022 rispetto alla stima fatta nel 2021. Questo aumento non interessa solo l’Italia ma anche altri paesi del mondo come dimostrato da uno studio che ha rilevato una crescita dei patrimoni personali delle persone più ricche in diversi continenti come Europa, Asia e Nord America.