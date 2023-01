Hogwarts Legacy: l’incentesimo Incendio si mostra in una clip

Hogwarts Legacy torna a mostrarsi in una nuova clip che mostra gli effetti dell’incantesimo Incendio. Il breve filmato, che trovate qui sotto mostra le potenzialità offensive dell’incantesimo che, una volta adoperato durante i combattimenti, può permetterci di abbrustolire i nostri nemici.

Ma non solo: l’incantesimo Incendio può tornare utile anche al di fuori del campo di battaglia. Incendio, ad esempio, può essere usato anche durante l’esplorazione, per eliminare gli ostacoli che ci impediscono il cammino come tele di ragno giganti e tanto altro ancora. Sarà inoltre utile per illuminare la via, permettendoci di accendere torce, ad esempio, e orientarci nell’oscurità.

L’incantesimo Incendio non è l’unico strumento che potremmo utilizzare in combattimento. Qualche giorno fa, Avalanche Software ha mostrato una breve clip che mostra gli effetti della pozione Edurus, particolarmente utile nel proteggerci dagli incantesimi degli avversari.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori PS4 e Xbox One invece dovranno attendere fino al 4 aprile 2023, mentre quelli su Nintendo Switch fino al 25 luglio.