Eric: Benedict Cumberbatch protagonista della serie Netflix

La piattaforma streaming Netflix si sta assicurando una collaborazione con Benedict Cumberbatch per la serie TV intitolata Eric. Si tratta di una miniserie divia in sei episodi ambientata nella New York degli anni Ottanta.

Eric vedrà Benedict Cumberbatch vestire i panni di Vincent Sullivan, un personaggio noto negli Stati Uniti per essere il burattinaio di una marionetta popolarissima in uno show in televisione. Ma la vita di Vincent cambierà completamente dopo la scomparsa del figlio Edgar. Riversando il suo dolore nelle dipendenze, Vincent troverà il suo unico strumento di compagnia in Eric, un pupazzetto che porterà con sé in un percorso alla ricerca del figlio Edgar e di una nuova casa.

Eric è scritto e prodotto dall’autore di The Hour, Abi Morgan. Gli altri produttori sono Jane Featherstone, Lucy Dyke, e Carolyn Strauss, con Lucy Forbes, che ha già lavorato su The End of the F***ing World, che si occuperà della regia del progetto.

Ricordiamo che di recente Steve Moffat ha parlato della sua intenzione di voler scrivere una nuova stagione di Sherlock, anche se il tutto è condizionato dalla disponibilità a ritornare di Benedict Cumberbatch di Martin Freeman.