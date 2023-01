Buffy L’Ammazzavampiri – Sarah Michelle Gellar non intende ritornare a fare Buffy

Qualche tempo fa Sarah Michelle Gellar ha parlato del set tossico di Buffy l’Ammazzavampiri, con Joss Whedon ed i suoi comportamenti che hanno condizionato la vita e la professione dei protagonisti della serie durante gli anni della produzione. Da poco la stessa Sarah Michelle Gellar si è espressa sulla possibilità di ritornare a vestire i panni di Buffy, ruolo che però non avrebbe più voglia di ricoprire.

Ecco le sue parole:

Vorrei che si continuasse a raccontare questa storia, perché si tratta di un racconto sulla capacità femminile di acquisire potere. Adoro il modo in cui si è arrivati a chiudere: ogni ragazza che ha il potere può avere il potere. Si tratta della maniera perfetta di portare qualcuno ad acquisire un nuovo potere. La metafora di Buffy sta però nell’orrore dell’adolescenza. Ed anche se posso sembrare giovane non sono più un’adolescente.

Riferendosi alla possibile interprete di Buffy in un reboot, la stessa Sarah Michelle Gellar, qualche tempo fa, si è espressa con favore nei confronti di Zendaya. Ecco cosa aveva dichiarato:

Voto per Zendaya, credo che lei sarebbe fantastica per questa parte.

Ed ecco una serie di contenuti che approfondiscono il mito di Buffy. Ricordiamo che la serie è disponibile su Disney+.

Che fine ha fatto il reboot?

Per quanto riguarda la serie reboot, il produttore esecutivo Gail Berman è stato intervistato dal The Hollywood Reporter per il TV’s Top 5 podcast, e durante la conversazione ha parlato di Buffy l’Ammazzavampiri, dichiarando che il progetto reboot è attualmente in pausa.

Per la produzione del reboot è stata chiamata in causa The CW con Monica Owusu-Breen (Midnight, Texas) come showrunner, e con il creatore della serie originale, Joss Whedon, che dovrebbe fare da produttore assieme a Berman, ed ai produttori del precedente progetto Fran Kazui e Kaz Kazui, e con Joe Earley coinvolto per la Jackal Group.