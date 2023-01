Breaking Bad: Bryan Cranston ritorna come Walter White nello spot PopCorners del Super Bowl

I fan di Breaking Bad, dopo il finale di Better Call Saul, possono tornare a entusiasmarsi, considerando che Bryan Cranston tornerà a vestire i panni di Walter White in un’occasione particolare: stiamo parlando dello spot PopCorners che sarà trasmesso durante il Super Bowl.

Ecco la prima immagine di Bryan Cranston come Walter White.

PopCorners aveva già presentato questa collaborazione a dicembre mostrando la silhouette di Walter White in mezzo al deserto. Ricordiamo che, nonostante Breaking Bad si sia concluso nel 2013, Walter White è tornato sia nel film spin-off El Camino: A Breaking Bad Movie, che nel finale di Better Call Saul.

Diversi anni fa Bryan Cranston ha raccontato di essere stato ad un passo dal non lavorare in Breaking Bad. Ecco le sue parole:

Nel 2006 Fox ha detto “Mantenete i set, potremmo fare un’ottava stagione di Malcolm in the Middle”, e tutti pensavano che fosse un’ottima cosa. Verso Aprile o Maggio hanno chiamato e ci hanno detto di aver cambiato idea ed eravamo liberi. E tutti abbiamo pensato che fosse un peccato. Poi più tardi, quello stesso mese, ho avuto una telefonata in cui mi hanno chiesto di andare a parlare con un tizio chiamato Vince Gilligan. “Te lo ricordi, da X-Files?” mi hanno detto. “Più o meno”. “Vuole vederti per un nuovo progetto chiamato Breaking Bad”. Io l’ho letto e ho pensato “Mio Dio, questa cosa è fantastica”, così l’ho incontrato e lui mi ha detto “Voglio far trasformare Mr. Chips in Scarface, e credo che tu sia l’uomo giusto per farlo”, e abbiamo girato il pilot a Febbraio e Marzo 2007. Per cui se avessimo fatto quell’ottava stagione di Malcolm in the Middle non sarei stato disponibile per girare quel pilot, e qualcun altro ora starebbe parlando con te. Io credo, come se fosse un dogma, che una carriera nella nostra industria non possa essere realizzata pienamente senza una buona dose di fortuna sparsa qua e là.