Bonus psicologo 2023: i fondi basteranno?

Il Bonus Psicologo è una misura che mira a tutelare la salute mentale di coloro che non possono permettersi sedute specialistiche. Si tratta di un contributo statale fino a 1.500 euro l’anno, erogato alle persone in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero della Salute. Le modalità di erogazione saranno definite entro il 2023 e il 2024 ed è previsto che l’erogazione avvenga tramite bonifico o carta prepagata.

La somma potrà essere utilizzata presso professionisti del settore, previa verifica da parte degli enti preposti della loro professionalità ed esperienza nel campo della psicoterapia. Ciò significa che i beneficiari del Bonus Psicologo 2023 dovranno dimostrare di aver effettuato almeno cinque sedute con un professionista abilitato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica e specialista in materia, debitamente iscritto agli Ordini professionali competenti.

Dal 2023, l’Italia prevede di stanziare una cifra complessiva di 1.500 euro in contributi per sostenere la salute mentale dei propri cittadini per via dell’enorme incremento di patologie depressive e ansiose nella popolazione. La misura si aggiunge ad altri programmi già esistenti come i voucher per le prestazioni specialistiche e intende offrire un aiuto a coloro che non hanno la possibilità economica di accedere alle terapie psicologiche. Pertanto, è necessario aumentare ulteriormente le risorse destinate al settore in modo da riuscire davvero a prevenire disagio e patologie mentali nella popolazione italiana.