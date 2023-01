Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo: primo trailer del nuovo live action

Il 2 febbraio tornano nei cinema i due bizzarri e rissosi galli creati da René Goscinny e Albert Uderzo con Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo: ecco il trailer italiano del film, quinta pellicola in live action dedicata ai personaggi.

Il film, diretto da Guillaume Canet, vedrà Guillaume Canet nel ruolo di Asterix e Gilles Lellouche in quelli di Obelix, con Marion Cotillard come Cleopatra e Vincent Cassel in quelli di Cesare. Il celebre calciatore Zlatan Ibrahimovic, invece, interpreterà Caius Antivirus.

Sinossi:

In questa esilarante avventura, Asterix e Obelix sono alle prese con una storica impresa: i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

