The Last of Us multiplayer: nuova immagine promozionale e dettagli in arrivo nel 2023

Il progetto multiplayer di The Last of Us torna a mostrarsi in una nuova immagine promozionale. Vediamola nel dettaglio.

Quest’anno The Last of Us compie 10 anni e per l’occasione l’universo narrativo di Naughty Dog andrà ad espandersi non solo con l’arrivo dell’adattamento televisivo targato HBO, ma anche con il debutto di Fazioni, il progetto multiplayer di The Last of Us. Con un lungo messaggio sul blog dello studio, Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog e creatore della serie, ha pubblicato una nuova immagine promozionale di Fazioni promettendo che presto condividerà ulteriori informazioni sul progetto.

L’immagine, che trovate in apertura di questa notizia, mostra due personaggi mentre si incamminano nei pressi di una nave arenata, in quella che potrebbe essere una delle mappe giocabili della nuova modalità multiplayer. Stando a quanto rivelato da Naughty Dog, il team del progetto multiplayer di The Last of Us è guidato da Vinit Agarwal, co-game director (in precedenza è stato anche lead game designer di The Last of Us Parte 2, Uncharted 4: Fine di un Ladro & L’Eredità Perduta); Joeseph Pettinati, creative director (in precedenza lead editor di The Last of Us Part 2 e video editor di Uncharted 4: L’Eredità di un Ladro & L’Eredità Perduta); Anthony Newman, co-game director (in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo in The Last of Us Parte 2, ed è stato lead game designer di Uncharted 4: Fine di un Ladro e l’originale The Last of Us).

The Last of Us: Fazioni, inoltre, sarà fresco ed enorme, persino più grande degli altri videogiochi singleplayer di Naughty Dog e ovviamente sarà un’estensione vera e propria dell’universo narrativo di The Last of Us con nuovi personaggi, una storia e degli obiettivi da perseguire.