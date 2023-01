Provora, il nuovo supergruppo di eucarioti

Dieci ceppi di predatori microbici precedentemente non descritti formano un nuovo supergruppo di eucarioti, denominato Provora

“Come i leoni, i ghepardi e i predatori più familiari, questi microbi sono numericamente rari ma importanti per l’ecosistema”, ha dichiarato il professor Patrick Keeling della University of British Columbia. “Immaginate di essere un alieno e di campionare il Serengeti: otterreste molte piante e forse una gazzella, ma nessun leone. Ma i leoni sono importanti, anche se sono rari. Questi sono i leoni del mondo microbico”.

Il professor Keeling e i suoi colleghi hanno isolato gli insoliti predatori microbici da campioni d’acqua raccolti nelle barriere coralline di Curaçao, nei sedimenti costieri del Mar Nero e del Mar Rosso e nelle colonne d’acqua del Pacifico nord-orientale e dell’Oceano Artico. “Ho notato che in alcuni campioni d’acqua c’erano minuscoli organismi con due flagelli, o code, che ruotavano convulsamente o nuotavano molto velocemente. Così è iniziata la mia caccia a questi microbi”, ha dichiarato il dottor Denis Tikhonenkov, dell’Istituto di biologia delle acque interne. I ricercatori hanno notato che nei campioni in cui erano presenti questi microbi, quasi tutti gli altri scomparivano dopo uno o due giorni.

“Nella tassonomia degli organismi viventi, usiamo spesso il gene ’18S rRNA’ per descrivere le differenze genetiche. Per esempio, gli esseri umani differiscono dalle cavie per questo gene di soli sei nucleotidi”, ha detto il dottor Tikhonenkov. “Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che questi microbi predatori differiscono di 170-180 nucleotidi nel gene 18S rRNA da ogni altro essere vivente sulla Terra. Era chiaro che avevamo scoperto qualcosa di completamente nuovo e sorprendente”.

Nell'”albero della vita”, il regno animale sarebbe un ramoscello che cresce da uno dei rami chiamati domini. Ma al di sotto dei domini, e al di sopra dei regni, ci sono rami che i biologi hanno deciso di chiamare supergruppi. Il supergruppo Provora è geneticamente, morfologicamente e comportamentalmente distinto dagli altri eucarioti e comprende due gruppi divergenti: Nebulidia e Nibbleridia.

Questi gruppi sono superficialmente simili tra loro, ma differiscono fondamentalmente per l’ultrastruttura, il comportamento e il contenuto genico.”Si tratta di un antico ramo che presenta una diversità pari a quella dei regni animale e fungino messi insieme, e nessuno sapeva che esistesse”, ha dichiarato il dottor Keeling.

Il lavoro del team è stato pubblicato sulla rivista Nature.