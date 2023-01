La solitudine aumenta il rischio di morte per chi ha malattie cardiovascolari

Una nuova ricerca dell’Università di Limerick, in Irlanda, ha rivelato che la solitudine, l’isolamento sociale e il vivere da soli sono associati alla morte prematura delle persone affette da malattie cardiovascolari. I risultati del nuovo studio internazionale sono stati pubblicati sulla rivista Psychosomatic Medicine. Le malattie cardiovascolari si riferiscono più comunemente a malattie coronariche, ictus e altre malattie dei vasi sanguigni. La ricerca è stata condotta da Róisín Long, studentessa del programma di dottorato in Psicologia clinica presso l’UL, sotto la supervisione del dottor Páraic Ó Súilleabháin e della dottoressa Ann-Marie Creaven. “I fattori sociali di salute, come la solitudine e l’isolamento sociale, sono stati oggetto di grande attenzione negli ultimi tempi e sono davvero importanti da considerare nel contesto della salute cardiovascolare”, ha spiegato l’autrice principale Róisín Long, psicologa clinica professionista. “Dalla nostra revisione è emerso che ognuno di questi fattori è di fondamentale importanza per il trattamento delle malattie cardiovascolari, poiché è probabile che le ragioni siano diverse, dal sostegno di un’altra persona al modo in cui un individuo risponde biologicamente allo stress“.

La revisione ha incluso studi che hanno seguito persone per decenni in diverse regioni del pianeta, tra cui Europa, Nord America e Asia. Ogni fattore è risultato predittivo del rischio di mortalità. È interessante notare che gli effetti del vivere da soli sono apparsi più forti nei Paesi europei, forse a causa del gran numero di persone che vivono sole in quelle diverse aree del continente.

“Pur sostenendo le preoccupazioni per la salute pubblica legate alla solitudine e all’isolamento sociale, lo studio evidenzia la necessità di una ricerca rigorosa in questo settore in una gamma più ampia di regioni geografiche”, hanno concluso i ricercatori. Páraic Ó Súilleabháin, coordinatore del programma di dottorato in Psicologia clinica e direttore del Laboratorio di personalità, differenze individuali e salute biocomportamentale (Pathlab) dell’UL, ha spiegato: “Questo lavoro fornisce indicazioni molto importanti sull’importanza di questi fattori nella salute e nella longevità. Si tratta di fattori chiari che devono essere presi in considerazione e che portano allo sviluppo di interventi per tutti coloro che soffrono di malattie cardiovascolari”.