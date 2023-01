Jeremy Renner si mostra su Instagram dopo l’incidente

A pochi giorni dall’incidente che lo ha portato in ospedale in condizioni gravi, l’attore Jeremy Renner ha voluto rompere il silenzio e comunicare con i fan, ringraziandoli per il supporto ricevuto. Attraverso Instagram Jeremy Renner si è mostrato in condizioni non buone, ma comunque in grado di comunicare e di dimostrare che, probabilmente, il peggio è passato.

Ecco il post.

Nel messaggio di Jeremy Renner possiamo leggere:

Grazie a tutti per le vostre belle parole. Ora come ora sono un po’ malconcio per poter scrivere, ma vi mando tutto il mio affetto.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, secondo quanto riferito, il bobcat utilizzato per spalare l’enorme quantità di neve piovuta negli ultimi giorni è letteralmente passato sopra Jeremy Renner, creandogli un trauma toracico e delle lesioni ortopediche.

Secondo gli aggiornamenti di Deadline e TMZ i traumi sarebbero stati estesi e l’interprete avrebbe perso molto sangue, nel processo: un vicino di casa medico è riuscito provvidenzialmente ad applicare un laccio emostatico per evitare il peggio, in attesa dei soccorsi, che con l’elicottero hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato sottoposto a chirurgia. Renner sarebbe tuttora in condizioni definite “critiche, ma stabili” quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma l’attenzione sul caso è alta e il sostegno medico è costante.

La famiglia ha subito ringraziato le forze dell’ordine, medici, paramedici e soccorritori tutti, nonché i fan che hanno inviato migliaia di messaggi di supporto.

La polizia, nel frattempo, ha requisito il gatto delle nevi e ha avviato un’indagine per scoprire cosa è andato storto: certi macchinari hanno blocchi di sicurezza specifici per evitare incidenti del genere, dunque c’è stato un problema strutturale ancora da scoprire.