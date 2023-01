Gene dell’obesità: la rivelazione dei ricercatori

Ora sappiamo perché non possiamo smettere di mangiare. Gli scienziati hanno rivelato che il CREB-Regulated Transcription Coactivator 1 è associato all’obesità.

04—Gen—2023 / 11:30 AM

Quando il cibo è assolutamente delizioso è anche davvero molto dannoso, come quello ipercalorico. Un danno di grande portata per la salute umana. Gli studiosi della Osaka Metropolitan University hanno scoperto di recente che il CREB-Regulated Transcription Coactivator 1 (CRTC1) è associato all’obesità. Quando CRTC1 viene eliminato nei topi, diventano obesi. In pratica, il funzionamento di CRTC1 sopprime l’obesità. La CRTC1 è espressione di tutti i neuroni del cervello, quelli con la funzione della soppressione dell’obesità.

Il coattivatore di trascrizione 1 regolato da CREB (CRTC1) è una proteina codificata dal gene CRTC1 nell’uomo. È presente nel cervello fetale e nel fegato, nel cuore adulto, nei muscoli scheletrici, nelle ghiandole salivari e nel sistema nervoso centrale adulto. Gli studi del team di ricerca hanno cercato di capire come CRTC1 sopprime il meccanismo dell’obesità. Lo studio si è focalizzato sui neuroni che esprimono il recettore melanocortina-4 (MC4R). In pratica, il gene dell’obesità RTC1 media gli effetti di soppressione dell’obesità del recettore melanocortin-4 (MC4R).

Le mutazioni del gene MC4R sono famose per produrre obesità, quindi gli scienziati hanno dichiarato che l’espressione CRTC1 nei neuroni che esprimono MC4R riduce l’obesità. La perdita di CRTC1 in quei neuroni ha avuto un grosso impatto sull’obesità e sul diabete. Gli esperti quindi hanno sviluppato una linea di topi che esprime CRTC1 in modo normale a parte nei neuroni che esprimono MC4R dove è bloccata. I topi carenti di CRTC1 che mangiavano troppo erano più obesi dei roditori di controllo. Infine, hanno acquisito il diabete quando sono stati nutriti con una dieta ricca di grassi.