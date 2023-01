Droni: in Svezia hanno consegnato alimenti

Le zone scelte, in Svezia, per la sperimentazione dei droni in consegne alimentari sono Gräddö e Tjockö, nella periferia del comune di Norrtälje. Due piccoli centri sulle isole dell’arcipelago settentrionale, a pochi km dalla capitale. Un test di 15 giorni per valutare il trasporto con droni: un’operazione innovativa a vantaggio di chi vive in zone isolate. I cittadini di queste aree hanno estreme difficoltà nel fare acquisti, costretti sempre a spostarsi. In pratica, si tratta di una sperimentazione di consegne alimentari con droni in zone non molto popolate. Un’idea geniale per risolvere i problemi di queste persone.

I droni possono trasportare un carico di circa due kg per questo progetto. I droni avranno un raggio di azione che spazia per circa 6 chilometri dal supermercato di Gräddö. Chi ha realizzato il progetto si augura di aver dimostrato che le consegne alimentari con droni possano essere utili per i cittadini di queste zone. Lo scopo è raggiungere sempre più zone grazie ai droni. Espandere quindi il progetto su larga scala. Ecco le realtà che parteciperanno al progetto. Sono l’hub di innovazione ICAx di ICA Gruppen, l’ideatore principale, la startup Aerit, Rise e il comune di Norrtälje. A finanziare largamente il tutto l’Agenzia svedese per l’innovazione Vinnova.